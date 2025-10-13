Un fallecido en un nuevo accidente en la ruta 3

NA - El hecho ocurrió pasadas las 5.30 de este lunes en el kilómetro 798 de la ruta 3, entre una unidad de la empresa de transporte de pasajeros “Ceferino” que viajaba en sentido norte-sur, un automóvil Peugeot 307 en el que circulaba un hombre y una camioneta Ford Ranger, en la cual se encontraban dos mujeres.

Un vocero consultado dijo que, debido al accidente, el conductor del Peugeot, identificado como Gabriel Omar Silisqui, murió en el acto, mientras que las dos ocupantes de la camioneta y el conductor del colectivo debieron ser derivados a centros asistenciales por sufrir heridas de diversa consideración.

Tras el siniestro acudieron al lugar bomberos voluntarios, personal de Seguridad Vial y ambulancias con el fin de trasladar a los heridos.

Los peritos trataban de determinar qué es lo que sucedió en dicho sector, ya que a esa hora la visibilidad era buena, se trataba de un sector de una recta y la ruta estaba en buen estado.

Personal de Policía Vial, junto con Tránsito, llevó a cabo en el sector un desvío al tránsito vehicular por un camino alternativo por la zona de La Salada, ya que continuaban las pericias y se tenían que remover los vehículos siniestrados.

El hecho es investigado por la Ayudantía Fiscal de Villarino en la causa caratulada como homicidio y lesiones culposas.