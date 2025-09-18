DIB - La convocatoria partió hacia los 82 intendentes de Fuerza Patria, pero también dirán presentes otros dirigentes del peronismo y algunos candidatos a diputados nacionales. La cita será desde las 13.30 horas en el camping que posee el gremio de Obras Públicas en la entrada del municipio de Ensenada-

La idea del gobernador es repetir la estrategia electoral que dio buenos resultados en las urnas en septiembre. Habría presencia de dirigentes de La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro.

La cumbre será a puertas cerradas pero a “micrófono abierto”, con el objetivo que los principales referentes expresen sus ideas de cara a la elección del 26. La idea de Kicillof es seguir, hasta que la veda lo permita, el ritmo de recorridas e inauguraciones con candidatos a diputados nacionales y marcando los errores de la política de Javier Milei.