Tandil Mataron a una chica de 18 años en la calle Fue en la madrugada de este domingo y el presunto homicida ya está detenido. El hecho ocurrió en Rodríguez y Uriburu, en el macrocentro de la ciudad, cerca del hospital municipal, cuando un hombre de unos 23 años le asestó una puñalada y huyó corriendo.