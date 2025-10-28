En principio, la funcionaria dejó conclusiones del importante congreso realizado: “muy satisfechos. Tuvo la fuerza de surgir del entramado social y el municipio. El lema fue pensado como fronteras o límites de la vejez y esos horizontes de posibilidades y oportunidades”.

“Fueron cuatro días donde se habló desde sexualidad, estafas bancarias y cambios fisiológicos de la edad, entre otros temas. Se generaron intercambios entre el público y los oradores”.

Como definición de vejez dijo: “se considera como una etapa de la vida y cómo llegamos a esa etapa atravesados por distintas cosas”.

Detallando más sobre el evento relató: “surgieron intercambios muy ricos en cuanto a los procesos intergeneracionales y en no evadir según la edad. Apuntamos a los jóvenes también para generar conciencia sobre la vejez, buscando la mirada correcta hacia las vejeces”.

Acerca de las demandas de los adultos mayores contó: “derechos, sexualidad y orientación sexual, procesos de la mujer y los cambios fisiológicos, vejez, entre otros temas interesantes”.

Y dejó una definición: “construir sociedades justas donde la convivencia sea lo más importante, donde las diferencias no primen”.

Finalmente, consultada sobre las políticas en Tandil respecto del tema, expresó: “la riqueza del área está en la escucha activa, ya sea una persona mayor o sus familiares, y en acompañarlos con asesoramiento y contención. Hay dos centros donde hay actividades, como teatro, que generan intercambios y mantienen activos a los participantes, donde surgen empatías entre ellos”.