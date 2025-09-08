La flamante legisladora dijo sobre los comicios: "Éramos optimistas. Logramos las tres bancas. Aprovecharemos al máximo el tiempo que me queda como concejal. Haremos una representación bien territorial".

Sobre el triunfo de LLA en Azul, añadió: "Analizamos y reflexionamos que no llegamos con el mensaje. La diferencia es mínima, pero nos pone el foco en la dificultad que tuvimos en las localidades".

En cuanto a los desafíos en la legislatura, expresó: "Hay que ver las consecuencias del gobierno nacional en la región y analizar también que fuimos haciendo nosotros, tanto el gobernador como los intendentes. El electorado le puso fin a la motosierra de Milei. Hay que tener en claro qué modelo económico quieren los bonaerenses".

Sobre las próximas elecciones en octubre, la azuleña dijo: "Debemos explicar bien a los ciudadanos la importancia del Congreso, como la Cámara de Senadores".

Finalmente opinó sobre la baja participación del electorado: "Hay que hacerle entender a los ciudadanos la importancia del voto. La poca participación es comprensible; hay enojo y desilusión", concluyó.