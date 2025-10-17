Destacó que los valores de los alquileres se están estabilizando y “no tenemos esos saltos que veníamos viendo con cada renovación: el aumento era del 150% o del 140%. Hoy la renovación de los alquileres está estabilizando los valores”.

El índice que se toma es el ICL: inflación y aumento salarial.

Diferenció los precios de propiedades entre los colegios del AMBA y los del interior de la provincia.

“Por ejemplo, con los departamentos de Avellaneda, Lanús, San Isidro, todo lo que viene a ser cerca de CABA, Mar del Plata o Bahía Blanca específicamente, tenés una diferencia en valores, pero después el resto de la provincia de Buenos Aires es muy similar”, expresó.

Agregó que la mayor parte de las operaciones en el departamento judicial de Azul se dieron entre departamentos y casas.

Respecto a los alquileres de locales comerciales, notan que hay cierres, pero también que no duran mucho desocupados.

“Es como que la gente vuelve a intentar o se alquilan enseguida. No tenemos muchos locales desocupados. Algunos, puntualmente, pero en los centros comerciales no tenemos muchos locales desocupados. Pero sí es cierto que no es el mejor momento para el comercio”, sostuvo.

Afirmó que la incertidumbre también se ve “en la parte de compra-venta. La realidad es que veníamos teniendo un mercado muy bueno en lo que era compra-venta, en lo que era alquiler. En el último año se dieron muchas operaciones, debido a los créditos bancarios que hubo, al circulante de ese dinero. Y ahora, después de la elección, siempre pasa lo mismo: hay una incertidumbre y la gente frena hasta que pasen”.

Finalmente se refirió a la llegada a la zona de inmobiliarias “franquicia” y recordó que están prohibidas en la provincia.

Agregó que hay una martillera de Tandil suspendida por operar con una, con fallos respaldados por la Suprema Corte de la Provincia.

“El martillero que está trabajando bajo esa franquicia también está hoy sancionado por el Tribunal de Disciplina. Nada más que está en el proceso de apelación en el Consejo Superior”.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos más de 150 causas judiciales, 30 fallos de la Suprema Corte de la Provincia a favor de los colegios departamentales y contra las franquicias, y tenemos el juicio contra la franquicia principal que está en la Corte. Está en proceso”.