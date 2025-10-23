“Todo fue enojo al ver que negaba todo, negaba todo. Evidentemente el señor Sverdlik no recorrió nunca la ruta, no sabe cómo está. Para mí va a ser más fácil demostrar que si hubieran dicho que ‘tiene un pocito que lo vamos a arreglar’. Además, tienen contradicciones porque, por un lado, también reconocen la audiencia pública que se hizo en Monte, que fue realizada por Vialidad Nacional y que fue dirigida por el director de Vialidad Nacional; y por otro lado dicen que será para reparaciones después del futuro corredor vial que esté ahí”, sostuvo Fernando Sottile, integrante de Vecinos.

“Nosotros con La Libertad Avanza no pudimos tener ninguna comunicación. Hicimos saber nuestro malestar también con una carta que, cuando estuvo el ministro Sturzenegger, íbamos a entregarle y, lamentablemente, no se lo pudimos entregar”, señaló Sottile.

En sintonía, Sottile indicó que no han podido dialogar con representantes de La Libertad Avanza:

“Hicieron una reunión privada en la que se iba a hablar del tema. Después dijeron que íbamos a hablar. Nunca nos invitaron a nada. Y nosotros tuvimos participación después con los demás políticos. Estuvimos con Vanesa Siley, de Fuerza Patria. Estuvimos con Florencio Randazzo y con Margarita Stolbizer. Y estuvimos con María Eugenia Talerico, a quien también se lo pudimos entregar. A todos los demás partidos que se quisieron acercar, les entregamos nuestro petitorio. Pero La Libertad Avanza no quiso hablar con ninguno de nosotros”, repasó.

Por último, Sottile se refirió a la situación actual del tramo Azul–Cacharí de la Ruta 3:

“Ya tendría que haber sido licitado; en la primera fecha de licitación no se presentó nadie. Es solamente esperar, porque ahora estaban con la zona de Entre Ríos y eso, pero hasta ahora no hay nada”, indicó.

“Lo único que hemos notado este último fin de semana es que entre Azul y Cacharí se empezó a cortar el pasto, porque lo tenía en la banquina como de un metro más o menos, y recién eso es lo único que estamos notando que han hecho”, concluyó Fernando Sottile, integrante de Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3.