Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo, destacó que la jornada se desarrolló normalmente más allá de la emergencia hídrica que atraviesa el distrito y la gran cantidad de agua acumulada.

“Estaríamos arriba por un estimado de 20 puntos”, explicó Egüen al hacer referencia a datos no oficiales que han podido recabar a partir de la fiscalización en distintas mesas.

Respecto a la BUP, afirmó que la considera una “gran reforma para los argentinos”.

En referencia a la poca participación generalizada que se ha visto en todo el país, remarcó que “toda la dirigencia electoral tenemos la responsabilidad de seducir al electorado para que concurra a votar y vuelva a creer en nuestro trabajo”.

Por último, realzó el carácter vecinal de su espacio llamado “Acción Ciudadana” y enfatizó la necesidad de “concluir haciendo lo mejor para 25 de Mayo más allá de las diferencias”.