“Estamos dentro de la media nacional"
El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, analizó la jornada electoral y profundizó sobre la implementación de la Boleta Única de Papel. “Esperemos que la jornada democrática termine de la mejor manera”, indicó.
Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo, destacó que la jornada se desarrolló normalmente más allá de la emergencia hídrica que atraviesa el distrito y la gran cantidad de agua acumulada.
“Estaríamos arriba por un estimado de 20 puntos”, explicó Egüen al hacer referencia a datos no oficiales que han podido recabar a partir de la fiscalización en distintas mesas.
Respecto a la BUP, afirmó que la considera una “gran reforma para los argentinos”.
En referencia a la poca participación generalizada que se ha visto en todo el país, remarcó que “toda la dirigencia electoral tenemos la responsabilidad de seducir al electorado para que concurra a votar y vuelva a creer en nuestro trabajo”.
Por último, realzó el carácter vecinal de su espacio llamado “Acción Ciudadana” y enfatizó la necesidad de “concluir haciendo lo mejor para 25 de Mayo más allá de las diferencias”.