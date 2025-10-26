Elecciones 2025
“Evidentemente hubo una confluencia del voto radical hacia La Libertad Avanza"
José Salomón, intendente de Saladillo, dialogó en LU32 finalizados los comicios de estas elecciones legislativas y profundizó acerca de lo ocurrido en la jornada, que marcaría un triunfo de la alianza LLA-PRO
“Cuando recorrimos las instituciones, notamos mucha velocidad y agilidad en la votación. Por supuesto que el nivel de votantes ha bajado y es poco, pero nosotros aquí estaríamos cerca de los 18.000 votantes”. Respecto al desarrollo de la jornada, explicó que todo transitó bajo “mucha cordialidad”.
Al mencionar la implementación de la boleta única de papel, explicó que