La flamante concejala habló sobre esta nueva experiencia legislativa: “Alvear es una ciudad chica, bastante conservadora; sin embargo, las mujeres vamos abriendo el camino. Es novedoso. Soy la primera mujer que encabeza una lista peronista”.

Consultada sobre la participación, con un 64% de los concurrentes, dijo “ pudimos ingresar con 2 concejales, obtener la presidencia y también los dos consejeros escolares”.

Acerca de la primera lectura en cuanto a los resultados, dijo: “Creo que es la respuesta de la gente al hartazgo, decir que no al ajuste y a la miseria planificada de Milei. La gente valora el esfuerzo del gobernador en cuanto a políticas públicas”.

Sobre la situación actual de la ciudad contó “ lleva diez años de un gobierno radical, con estancamiento e inacción. Tenemos problemáticas con resoluciones accesibles, con un poco de decisión. Hay déficit habitacional, calles de cobro inaccesibles en barrios postergados; no hay inclusión a los jóvenes. No tienen carreras ni trabajo para que se queden”.

Como médica clínica dio un parecer de la salud pública en la localidad: “Es un hospital muy pequeño, de baja complejidad. Tenemos un tomógrafo que llegó con la articulación con la provincia; sin embargo, no hay un desarrollo del gobierno local. Hay que mejorarlo; no hay mucho recurso humano. Las condiciones laborales son muy complejas”, detalló.

Sobre el futuro liderazgo político expresó: “Es muy prematuro; en realidad hace falta menos liderazgos y más gente que ponga las manos en el arado. Hay que ponerse a trabajar con las convicciones que uno tiene”, finalizó.