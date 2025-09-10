“Fue una respuesta a la miseria planificada de Milei"
En diálogo con LU 32, Carime Elhelou, concejala electa por Fuerza Patria en Gral. Alvear, brindó precisiones sobre la jornada del domingo, la actualidad de la localidad y su futuro político.
La flamante concejala habló sobre esta nueva experiencia legislativa: “Alvear es una ciudad chica, bastante conservadora; sin embargo, las mujeres vamos abriendo el camino. Es novedoso. Soy la primera mujer que encabeza una lista peronista”.
Consultada sobre la participación, con un 64% de los concurrentes, dijo “ pudimos ingresar con 2 concejales, obtener la presidencia y también los dos consejeros escolares”.
Acerca de la primera lectura en cuanto a los resultados, dijo: “Creo que es la respuesta de la gente al hartazgo, decir que no al ajuste y a la miseria planificada de Milei. La gente valora el esfuerzo del gobernador en cuanto a políticas públicas”.
Sobre la situación actual de la ciudad contó “ lleva diez años de un gobierno radical, con estancamiento e inacción. Tenemos problemáticas con resoluciones accesibles, con un poco de decisión. Hay déficit habitacional, calles de cobro inaccesibles en barrios postergados; no hay inclusión a los jóvenes. No tienen carreras ni trabajo para que se queden”.
Como médica clínica dio un parecer de la salud pública en la localidad: “Es un hospital muy pequeño, de baja complejidad. Tenemos un tomógrafo que llegó con la articulación con la provincia; sin embargo, no hay un desarrollo del gobierno local. Hay que mejorarlo; no hay mucho recurso humano. Las condiciones laborales son muy complejas”, detalló.
Sobre el futuro liderazgo político expresó: “Es muy prematuro; en realidad hace falta menos liderazgos y más gente que ponga las manos en el arado. Hay que ponerse a trabajar con las convicciones que uno tiene”, finalizó.