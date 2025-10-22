El mandatario habló luego del temporal en la localidad: “Pasamos por un mal momento, pero, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar víctimas. Hubo voladuras de techos, tinglados y caídas de árboles, pero se trabajó mucho durante toda la jornada. Además, todo el gabinete estuvo a disposición y, por supuesto, los bomberos y la cooperativa”.

Agregó el acompañamiento político al contar que: “Nos llamó el gobernador y parte de su equipo, y estaremos mañana recibiendo materiales para ayudar a la situación. Es un alivio el acompañamiento del gobierno de la provincia, mientras que de Nación nadie nos llamó”.

Sobre los evacuados: “Con las trabajadoras sociales nos acercamos para hospedarlos en lugares que tenemos, pero no fue necesario. Se fueron a casas de familiares y declaramos la emergencia en Benito Juárez”.

En cuanto a la situación en el hospital, se volaron tejas y, en una parte nueva, se voló parte de la mampostería que se puede arreglar. Todos los lugares municipales están asegurados. No hay problemas en ese sentido”.

En referencia a las clases: “Esta tarde volvieron a la normalidad, mientras que, por precaución, a la mañana no hubo dictado”, concluyó el jefe comunal.

Finalmente expresó: “Quiero agradecer a todos los que se acercaron a colaborar. Ya hicimos un relevamiento de todo lo afectado y, a partir de mañana, vamos a empezar con los arreglos de los techos y la repartición de colchones”.