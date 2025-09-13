Bardón expresó su satisfacción por la participación popular: “Muy feliz de que toda la gente, el pueblo y los que nos vienen a visitar sientan ese cariño que toda la población tiene en la fiesta”.

En cuanto a la programación, detalló que hoy las actividades continúan “tanto en el Predio de la Sociedad Rural como en la Casa de la Cultura y el Museo” y que se inaugura una muestra en la Biblioteca Popular Guido y Spano. Además, en el centro de la ciudad se desarrollan ferias de artesanos y un patio gastronómico.

Para la noche de este sábado se espera la actuación de varios artistas, entre ellas Lapeband y Luciano Pereyra. “Mañana creo que es el día más esperado por todos los rauchenses porque tenemos el desfile tradicional en donde siempre se espera muchísimo público y, si viene dando el clima como hasta ahora, esperamos mucho ingreso de gente a la ciudad”, señaló Bardón.

Por otra parte, remarcó el sentido de pertenencia que tiene la celebración y su raíz productiva y valoró a la avicultura como parte fundamental de la identidad de Rauch.

La jornada de domingo concluirá con la Noche de Coronación, a partir de las 18, cuando se elijan a las nuevas representantes: “Más allá de los artistas creo que es la noche más importante porque es donde se eligen nuestras nuevas representantes, las embajadoras de Rauch, que viajan por todo el país representándonos en diferentes eventos y fiestas”, cerró.