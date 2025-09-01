Calificó el mitin como muy abierto. Indicó que Sturzenegger hizo una especie de introducción sobre cómo estaba todo a nivel nacional.

Luego, cada participante impulsó consultas para el sector que representaba, mencionó. Aclaró que se buscaba conocer cuál es el pensamiento del gobierno y se evacuaron muchas dudas existentes.

En referencia al SENASA y la motosierra, Palmisano expresó que el funcionario les explicó que buscan que el organismo esté más en el tema de calidad y no tanto en habilitaciones.

Respecto al INTA, señaló que el economista les dijo que quieren regularizar la planta de trabajadores con quienes realmente trabajan y despedir a quienes no lo hacen.

“Seguiría todo igual” fue la respuesta cuando consultaron por la autarquía.

Por último, ante la publicación en redes de quienes forman parte de los Autoconvocados por Ruta 3 que no fueron consultados, Palmisano detalló que pudieron hablar sobre la arteria.

Sturzenegger mencionó que vino por aire y que “desde arriba se ve que está sin pintar, y eso te marca lo mal que debe estar”.

Puntualmente, en cuanto a obras, el ministro mencionó que ya para octubre debería estar privatizada y comenzarse a ejecutar las obras.

Señaló que criticó a Corredores Viales y cómo la empresa, gestionada por el Estado —ya que es de su propiedad— no ha hecho obras y debe controlarse a sí misma.