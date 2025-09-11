Al inicio de la charla, dio a conocer que “empezamos con el reclamo en 2011, para que la hagan y ahora para que la arreglen. Es un banderazo del corredor de la ruta 3. Está muy rota la ruta, especialmente entre Azul y Cacharí. Tenemos accidentes y despistes todos los días”.

Además, indicó: “Estamos por iniciar acciones judiciales desde el municipio. Estamos juntando firmas. Cuando vino el gobernador Kicillof le entregamos un petitorio”.

Mientras tanto, hasta que se concrete el pedido, dijo: “El 11 de julio fueron a la audiencia pública; además, nos reunimos dos veces, donde se plantearon las obras de reparación, pero no han contestado aún. Además, en el HCD se aprobó una ordenanza para la reparación de la ruta”.

Finalmente, sobre el reclamo del domingo a las 15:00, dijo: “Queremos que salgan todos a la misma hora para que se vea el reclamo”.