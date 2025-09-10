Sobre los números finales y el conteo de votos aclaró: "Me parece oportuno aclarar que son los resultados provisorios. No es una decisión mía, sino del partido, de revisar los escrutinios por anomalías en los telegramas que se remitieron a la junta electoral, que deben corresponder a las actas. Se detectaron esas anomalías en varias actas y el sábado 13 tendremos una audiencia a través de nuestros apoderados en la junta electoral de la provincia para revisar todo."

Sobre el análisis del triunfo del peronismo comentó: "Nosotros hicimos una muy buena elección. Sacamos quinientos mil votos más que en la anterior elección. Somos opositores, no fuimos derrotados."

Acerca del rol de Sebastián Pareja, armador de la LLA en la séptima sección, expresó: "Partiendo de la nada, armó un partido y hoy es la mayor fuerza opositora del peronismo."

Consultado sobre la poca participación de votantes, dijo: "Durante la campaña exhortamos a la población a votar, porque parte de la astucia de desdoblar la elección era confundir y manipular a las personas."

En ese mismo sentido profundizó: "Algunos radicales habrán optado por no votar porque no se sintieron representados."

Finalmente, sobre el futuro político comentó: "No tengo una propuesta del Ejecutivo. Veré qué pasa con el escrutinio definitivo. Estoy interesado en una fuerza con escala internacional libertaria, con muchos actores de otros países con lineamientos estratégicos", concluyó.