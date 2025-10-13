“Los psicólogos y las psicólogas vamos por 51 años de una primera vez y a 40 de la promulgación de nuestra ley. De manera que, una vez más, este 13 de octubre sirve como recordatorio. Las fechas señaladas indican luchas, compromisos, movilizaciones y gestiones, algunas de ellas no sin riesgo. Pero la historia no nos tiene que encapsular: todo eso ocurrió en un mundo limitado y, de alguna manera, ordenado. Hoy estamos en otro mundo, globalizado e hiperconectado, donde lo que antes estaba prohibido hoy está permitido y hasta es obligatorio”, inicia el comunicado emitido por la institución, firmado por su presidente, el Lic. Ángel Orbea.

El texto continúa:

“En serie con estos cambios epocales (sic), nuestra profesión ha crecido y hoy está presente en los más diversos campos, no solo de la salud, sino del trabajo, la educación, la empresa, etcétera. Está en los consultorios, los grupos, la justicia, los territorios y hasta en los lugares de conducción. Sin embargo, varias sombras nos acechan”.

“Si bien en estos 40 años se han depurado las prácticas y los psicoanalistas ya no penan en el silencio, lo grupal está acotado, la interdisciplina y la conversación clínica se sostienen y el positivismo neurocientífico funciona con sus limitantes. Además, un desafío ya nos pisa los talones en nuestro campo: las tecnologías digitales y la IA”, establece el escrito, elaborado por el presidente del Colegio, el Lic. Ángel Orbea.

“Por muchas razones, en el campo de la psicología, en la asistencia y consulta, las tecnologías y la IA inmediatamente pasan a ser una estafa en pie de igualdad con el ejercicio ilegal de la psicología. Una peligrosa estafa por cuanto pone en juego la salud de la comunidad que nuestra ley exige que resguardemos”.

“En esta distópica realidad, el 13 de octubre, en el Día del Psicólogo, vale una mención especial para aquellos colegas más antiguos y también para quienes han pasado por los distintos consejos directivos. Pero algo debemos tener claro: aquel mundo de hace 50 o 40 años atrás ya no existe; hoy la vida de nuestra colegiatura se integra por psicólogos y psicólogas más jóvenes, por lo tanto, para ellos debe ser la invitación a integrarse a las gestiones del colegio, pues, de no ser así, puede que nuestro destino como profesión quede envuelto en el oscurantismo”, concluye el comunicado, firmado por el presidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires — Distrito VIII, Lic. Ángel Orbea, el cual se enmarca en una nueva conmemoración del el Día del Psicólogo en Argentina.