En su intervención, Marcelo Aba manifestó las dificultades que atraviesa la UNICEN como institución, en el marco de un panorama complejo. “La educación es un derecho y el Estado tiene la obligación de financiarla”, expresó.

Mencionó que la Universidad que tiene sede en Tandil, Azul y Olavarría, cuenta con 20 mil estudiantes aproximadamente.

Sobre la situación particular, comentó que hay dificultades en todas las acciones que se llevan a cabo debido a los recortes presupuestarios y al incremento en impuestos. En ese sentido, ejemplificó con la factura de la luz, que pasó de 6 millones de pesos en el mes de enero, a 18 millones en febrero.

“Tenemos que encontrar mecanismos para transmitir lo que está pasando, ser muy claros en explicar que si bien estamos funcionando, no significa que estemos bien. Funcionamos como podemos”, reconoció.