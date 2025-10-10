NA-Un hombre de 41 años murió al chocar su camión contra una camioneta y volcar sobre la banquina en la ruta provincial 51, a unos 30 kilómetros de la ciudad bonaerense de Coronel Pringles.

El accidente ocurrió a la altura del sector «Los Pitufos», donde el rodado de mayor porte (Iveco) impactó con la Toyota Hilux y el camionero, identificado como Cristian Roberto Fenske, vecino de Pedro Luro, perdió la vida.

Los ocupantes de la pick-up —Gustavo Masira, de 61 años, y Marcelo Gómez (62)— sufrieron lesiones de consideración y se encuentran domiciliados en la localidad de Adrogué.

Efectivos policiales de Pringles constataron el deceso del damnificado; médicos y bomberos voluntarios realizaron un operativo en la zona.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho ocurrido durante la madrugada de este viernes.