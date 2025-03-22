DIB - “Alrededor de 2 millones de hectáreas ganaderas y agrícolas se encuentran bajo el agua en 13 partidos según un relevamiento realizado para la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) a partir de imágenes satelitales.

De este total hay más de 500.000 hectáreas totalmente inundadas y aproximadamente 1.450.000 están anegadas”, precisó el documento. Los partidos afectados – en distinto grado – son hasta el momento: Olavarría, Azul, Benito Juárez, Laprida, General La Madrid, Puán, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suárez y Pringles.

En tanto, esta situación de exceso hídrico se da en un período sumamente crítico para las actividades agropecuarias. Muchos productores se encuentran realizando el destete de terneros, mientras que en un porcentaje de los establecimientos tienen lugar las pariciones otoñales (generalmente en vaquillonas).

De igual modo, es el momento de la siembra de verdeos y pasturas, o bien estas, se encuentran en etapas tempranas de implantación o desarrollo.

El informe elaborado por el INTA listó una serie de pautas para que los productores puedan tener en cuenta en estos contextos de abundantes precipitaciones y complicaciones por los campos anegados.