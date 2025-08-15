Al ser consultada sobre la elección provincial de destacar a la localidad como Pueblo Turístico, expresó “Estuvimos trabajando desde más de tres años con un informe para ser parte de esta distinción y fuimos seleccionados. Somos el pueblo turístico número 37 y es un honor que nos hayan elegido”.

Sobre la selección especificó “Tuvimos que detallar sobre lo arquitectónico, cantidad habitantes, ciertos atractivos y muchas otras cuestiones. Algo que nos distingue es la Fiesta del Cordero que realizamos en Noviembre”.

En cuanto a lo poblacional estimó “Son unos 650 habitantes aproximadamente. Es un pueblo con callecitas de tierras caracterizado por la tranquilidad y los espacios verdes, de allí viene su nombre”

En cuanto al turismo que llega, aprovechó a invitar “Este próximo finde está el encuentro de rodantes donde llegan en motor home y también muchos en motos a pasar algunos días”.