Arboledas: El verde como característica
El pueblo turístico ubicado en el partido de Daireaux fue el tema compartido con Floreana Nieto, coordinadora del área de turismo de dicho municipio donde resumió las características naturales, la gastronomía identitaria y la vida que transcurren sus habitantes.
Al ser consultada sobre la elección provincial de destacar a la localidad como Pueblo Turístico, expresó “Estuvimos trabajando desde más de tres años con un informe para ser parte de esta distinción y fuimos seleccionados. Somos el pueblo turístico número 37 y es un honor que nos hayan elegido”.
Sobre la selección especificó “Tuvimos que detallar sobre lo arquitectónico, cantidad habitantes, ciertos atractivos y muchas otras cuestiones. Algo que nos distingue es la Fiesta del Cordero que realizamos en Noviembre”.
En cuanto a lo poblacional estimó “Son unos 650 habitantes aproximadamente. Es un pueblo con callecitas de tierras caracterizado por la tranquilidad y los espacios verdes, de allí viene su nombre”
En cuanto al turismo que llega, aprovechó a invitar “Este próximo finde está el encuentro de rodantes donde llegan en motor home y también muchos en motos a pasar algunos días”.