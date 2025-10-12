Diario El Tiempo - La convocatoria en Azul será en el Cristo y participarán olavarrienses. Las localidades que se suman y adhieren al banderazo de la RN 3 son: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.

RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta.

RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).

RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).

RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.

RP 65: Urdampilleta, Bolívar.

RP 30 / RN 205: Norberto de la Riestra.

RP 29 / RP 30 / RP 74: Tandil, Ayacucho.

RP 80 / RP 86 / RP 88: Necochea.

Se recordó que, si las condiciones climáticas son adversas e impiden realizar el banderazo de esta tarde, el mismo se reprogramará para el domingo 19 de octubre.

Fuente: Diario El Tiempo de Azul