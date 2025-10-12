Autovía en la Ruta 3: mapa de protestas y banderazos simultáneos en múltiples rutas
Esta tarde se realizará el tercer banderazo en reclamo de su construcción. La actividad, que es impulsada por vecinos autoconvocados, tendrá varios puntos de encuentro desde las 16.30 hs.
Diario El Tiempo - La convocatoria en Azul será en el Cristo y participarán olavarrienses. Las localidades que se suman y adhieren al banderazo de la RN 3 son: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.
RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta.
RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).
RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).
RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.
RP 65: Urdampilleta, Bolívar.
RP 30 / RN 205: Norberto de la Riestra.
RP 29 / RP 30 / RP 74: Tandil, Ayacucho.
RP 80 / RP 86 / RP 88: Necochea.
Se recordó que, si las condiciones climáticas son adversas e impiden realizar el banderazo de esta tarde, el mismo se reprogramará para el domingo 19 de octubre.
Fuente: Diario El Tiempo de Azul