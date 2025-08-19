Azul: ‘En la Facultad de Agronomía conocemos a los alumnos por su nombre’
La unidad móvil de LU32 continúa recorriendo la región y este martes le tocó al distrito cercano. La primera parada fue en el campus universitario, ubicado en la calle República de Italia, donde están alojadas Derecho y Agronomía de la UNICEN. El diálogo se dio con la decana, Mag. Liliana Monterroso, y la vicedecana, Dra. Karina Block.
Monterroso destacó la relación entre docentes, estudiantes y el vínculo que se crea entre ambos.
Afirmó que esto hace que se desarrolle otro tipo de acercamientos y que los estudiantes realicen otro tipo de trabajos en grupos de investigación, por ejemplo, o en las cátedras.
La funcionaria resaltó que Agronomía es una de las que conformó la UNICEN en la década del ‘70.
Actualmente se dictan: Ingeniería Agronómica, Lic. en Administración Agraria, Prof. en Cs. Biológicas y Lic. en Tecnología de los Alimentos.
Finalmente, la vecina de Colonia Nievas y vicedecana, se refirió a lo importante de la extensión universitaria, respecto a la relación con la Comunidad.
MR