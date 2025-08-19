Monterroso destacó la relación entre docentes, estudiantes y el vínculo que se crea entre ambos.

Afirmó que esto hace que se desarrolle otro tipo de acercamientos y que los estudiantes realicen otro tipo de trabajos en grupos de investigación, por ejemplo, o en las cátedras.

La funcionaria resaltó que Agronomía es una de las que conformó la UNICEN en la década del ‘70.

Actualmente se dictan: Ingeniería Agronómica, Lic. en Administración Agraria, Prof. en Cs. Biológicas y Lic. en Tecnología de los Alimentos.

Finalmente, la vecina de Colonia Nievas y vicedecana, se refirió a lo importante de la extensión universitaria, respecto a la relación con la Comunidad.

MR