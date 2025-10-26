Elecciones 2025
Azul: 60% del padrón emitió su voto
El intendente de la vecina ciudad, Nelson Sombra, habló en Lu32 luego del cierre de los comicios. Destacó una leve mejoría con respecto a septiembre y reconoció como ‘positivo’ la utilización de la Boleta Única de Papel.
“Los comicios se desarrollaron con total normalidad, no hubo reporte de ninguna situación ajena a la democracia”, sostuvo.
Además, resaltó que la utilización de la BUP impactó positivamente y que hizo las elecciones más dinámicas.