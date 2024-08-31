Azul: Ante la crisis que afronta el Municipio, el intendente Sombra anunció medidas
Entre otros aspectos, confirmó el congelamiento y reducción del 15% de salarios correspondientes a funcionarios políticos, así como también la suspensión de viáticos. Según informó el Diario El Tiempo de la ciudad vecina, se busca lograr un ahorro de 2.000 millones de pesos para febrero de 2025.
Además, las compras de bienes y contratación de servicios serán reducidas en un 20 %. También, se implementará un plan de facilidades de pago y regularización de deudas, destinado a contribuyentes, con el fin de aumentar los porcentajes de recaudación del Municipio; y serán revisados contratos de obras y de servicios actualmente en curso.
La cobertura de vacantes ha sido suspendida, así como también el otorgamiento de nuevas funciones, horarios prolongados y horas extras. Asimismo, se suspendió el pago de horas extras que estaban vigentes. También se fijará en un máximo de 40 horas semanales la carga horaria del personal municipal
Las medidas de emergencia, tal como señaló el jefe comunal, han sido establecidas por un período de 180 días a partir de septiembre próximo.
Fuente y foto: Diario El Tiempo