Además, las compras de bienes y contratación de servicios serán reducidas en un 20 %. También, se implementará un plan de facilidades de pago y regularización de deudas, destinado a contribuyentes, con el fin de aumentar los porcentajes de recaudación del Municipio; y serán revisados contratos de obras y de servicios actualmente en curso.

La cobertura de vacantes ha sido suspendida, así como también el otorgamiento de nuevas funciones, horarios prolongados y horas extras. Asimismo, se suspendió el pago de horas extras que estaban vigentes. También se fijará en un máximo de 40 horas semanales la carga horaria del personal municipal

Las medidas de emergencia, tal como señaló el jefe comunal, han sido establecidas por un período de 180 días a partir de septiembre próximo.

Fuente y foto: Diario El Tiempo