Los vehículos involucrados fueron un Iveco Tractor, residente en Olavarría: un Mercedes Benz, conducido por un hombre oriundo de Azul; y un Iveco oriundo de Las Flores.

Como consecuencia del siniestro, el camión Mercedes Benz quedó bloqueando parte de la cinta asfáltica, lo que obligó a establecer tránsito asistido en el sector. En el lugar trabajó personal de Vial Azul y de Corredores Viales, mientras se aguardaba la llegada de una grúa.

Las autoridades confirmaron que no se instruyeron actuaciones judiciales.

Fuente: Noticias de Azul