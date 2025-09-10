Siniestros viales
Azul: triple choque de camiones en la Ruta 3
Ocurrió este miércoles por la mañana, a la altura del kilómetro 297. No se registraron personas heridas.
Los vehículos involucrados fueron un Iveco Tractor, residente en Olavarría: un Mercedes Benz, conducido por un hombre oriundo de Azul; y un Iveco oriundo de Las Flores.
Como consecuencia del siniestro, el camión Mercedes Benz quedó bloqueando parte de la cinta asfáltica, lo que obligó a establecer tránsito asistido en el sector. En el lugar trabajó personal de Vial Azul y de Corredores Viales, mientras se aguardaba la llegada de una grúa.
Las autoridades confirmaron que no se instruyeron actuaciones judiciales.
Fuente: Noticias de Azul