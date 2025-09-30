El jefe comunal explicó que agotaron “todas las instancias: desde el Concejo Deliberante se sesionó en plena Ruta 3, haciendo un pedido por los ingresos a Azul, la luminaria, las cunetas, el pasto”.

“También asistimos a la audiencia pública que se hizo en Monte, donde pudimos plantear todos los requerimientos, pero en todas las ocasiones la respuesta fue negativa”, sostuvo Sombra, en relación con la actitud del Gobierno nacional.

“Básicamente la respuesta es que se está licitando una concesión y que con el concesionario ahí se podrá avanzar. Entonces lo que hicimos, ya agotadas las instancias políticas, presentamos un amparo ante la Justicia Federal para que le den mantenimiento, por lo menos, a lo que está más deteriorado, que es el tramo de Cacharí-Azul”.

Precisó Sombra que “son unos 60 kilómetros, donde la banquina está descalzada, no solo despintada, sino descalzada, muchos pozos, muy acanalada. La verdad que es un deterioro que lleva un buen tiempo”.

Respecto a cómo avizora que será el resultado, el intendente de Azul afirmó que “tiene que ser favorable: intimar al gobierno nacional a mantener la ruta. No es tan descocado el pedido que estamos haciendo”.

“Ni siquiera es por los azuleños en sí. Sí, porque tengo jurisprudencia sobre el partido donde tengo que gobernar. Por eso hago este reclamo puntualmente, para que no se confundan. No estoy reclamando por los 44.000 kilómetros de ruta que tiene la Argentina. Sino simplemente por estos 60 kilómetros que son los más deteriorados”, puntualizó.

“Creo que la Justicia debe comprender que no hay delegación en esta responsabilidad: ruta provincial será el gobierno de la provincia; ruta nacional es el gobierno nacional y las calles internas de cada distrito son de los intendentes”, analizó.

Sombra también respondió por las rutas de jurisdicción provincial que, manifestó, también están detrás de las solicitudes por mantenimiento y arreglos, sobre todo la 51, pero destacó la actitud de Vialidad de la Provincia en la búsqueda de soluciones.

Adelantó que el lunes tienen un encuentro donde van a reiterar el pedido de finalización de obra de la Ruta 51 en cercanías de Tapalqué.