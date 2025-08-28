Entre las propuestas que estaban programadas se iba a realizar una feria de vinos locales, actividad que ha crecido mucho en los últimos años en el partido.

“La gente en Balcarce tiene la cultura de un pueblo tranquilo; nunca va a haber grandes manifestaciones ni cosas que se ven en ciudades mucho más grandes”, expresó en relación con la idiosincrasia de la ciudad.

“Hemos crecido en los últimos 10 años: más de 8.000 habitantes, pero igual seguimos manteniendo esa costumbre”, agregó, y mencionó que están recibiendo mucho turismo de trekking y visitas al Museo Juan Manuel Fangio.

Por otra parte, fue consultado por el estado del autódromo, que se encuentra sin actividad nacional desde el accidente fatal de Guido Falaschi, en una carrera de Turismo Carretera desarrollada el 13 de noviembre de 2011.

“Se está renovando; lo vamos a estar terminando en dos meses, estamos en un 95% de la obra. Nos falta hacer la técnica, poner los neumáticos, los guardrail y algunos paredones”, detalló.