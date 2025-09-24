Durante el encuentro, los directivos de la empresa, ex Molino Guglielmetti, expusieron que, a nivel nacional, el consumo de harina se redujo un 20%, situación que genera dificultades en la producción y en la capacidad operativa de la planta de Benito Juárez.

No obstante, también destacaron su visión de futuro y compromiso con la región, adelantando que se encuentran trabajando en nuevos proyectos de agregado de valor en origen, los cuales permitirán diversificar la producción y compensar los efectos de la baja en la molienda de harinas.

El intendente Marini subrayó la importancia estratégica de Morixe en la economía del distrito, no solo por su rol productivo, sino también por el empleo directo e indirecto que genera. Asimismo, reafirmó la voluntad del municipio de acompañar a la empresa en la búsqueda de alternativas que potencien su desarrollo y fortalezcan la matriz productiva local.