La jornada tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas y teóricas que permitan actuar de manera inmediata y eficaz frente a una emergencia, fortaleciendo la seguridad de las vecinas y vecinos que diariamente utilizan el servicio de transporte municipal.

El personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios estuvo a cargo de la formación, que incluyó técnicas de reanimación cardiopulmonar, maniobra de Heimlich y el uso del desfibrilador.

En el marco de esta actividad, el director general de Servicios, Martín Ledezma, junto al director de Talleres, Alexis Barreiro, entregó nuevos botiquines para cada una de las combis municipales, reforzando las políticas impulsadas por la gestión local para promover el cuidado de la salud y la prevención en toda la comunidad.