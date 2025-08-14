Benito Juárez: Nuevos móviles policiales
Este miércoles, y en el marco de la visita a aquella ciudad, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, junto al intendente Julio Marini, hicieron entrega de siete unidades para la Estación Comunal.
La incorporación de estos vehículos —una camioneta, dos autos y cuatro motos patrulleros— representa una inversión de alrededor de 230 millones de pesos, incluyendo su respectivo equipamiento, y se sumará a las tareas de prevención y control que se realizan en el distrito.
La entrega tuvo lugar frente al Palacio Municipal, con la presencia del subsecretario de Fiscalización y Control del Ministerio, Federico Montero; el director de Control y Fiscalización, Andrés Pinto; y el secretario de Seguridad juarense, Gustavo Infantino; el comisario mayor Andrés Reyes, secretario de la Superintendencia de Seguridad Interior Centro; el jefe de la Policía Comunal, comisario inspector Sebastián Pichirilo; la jefa de la Estación Comunal, comisario Guadalupe Balquinta.
