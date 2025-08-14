La incorporación de estos vehículos —una camioneta, dos autos y cuatro motos patrulleros— representa una inversión de alrededor de 230 millones de pesos, incluyendo su respectivo equipamiento, y se sumará a las tareas de prevención y control que se realizan en el distrito.

La entrega tuvo lugar frente al Palacio Municipal, con la presencia del subsecretario de Fiscalización y Control del Ministerio, Federico Montero; el director de Control y Fiscalización, Andrés Pinto; y el secretario de Seguridad juarense, Gustavo Infantino; el comisario mayor Andrés Reyes, secretario de la Superintendencia de Seguridad Interior Centro; el jefe de la Policía Comunal, comisario inspector Sebastián Pichirilo; la jefa de la Estación Comunal, comisario Guadalupe Balquinta.

MR