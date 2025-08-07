La carrera será dictada por la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, en el marco del modelo de extensi��n universitaria, y, para lograr este convenio, el Municipio de Benito Juárez, con recursos propios, está realizando una importante inversión en materia de infraestructura y equipamiento, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la propuesta académica en nuestra ciudad.

En la reunión, realizada en Rectorado de la ciudad de Tandil, estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Claudio Aciti, junto a autoridades del rectorado; el Jefe de Gabinete del Municipio de Benito Juárez, Jorge Ismael; y la directora de Educación, Natalia Repetti.

La TUDAI es una carrera oficial, de alta demanda en la región, que ofrece contenidos de calidad y validez nacional. Permitirá las y los juarenses acceder a una formación universitaria sin tener que alejarse de su ciudad, integrándose a la vida académica regional mediante seminarios, charlas, olimpíadas universitarias y otras actividades. Esta iniciativa representa un paso concreto en la construcción de oportunidades educativas vinculadas a las nuevas tecnologías, uno de los sectores con mayor proyección laboral a nivel nacional e internacional.

El intendente Marini y el rector Aba coincidieron en destacar la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre universidad y municipio, garantizando igualdad de oportunidades, promoviendo el arraigo y la generación de empleo. Esta nueva propuesta educativa reafirma el compromiso del Municipio de Benito Juárez con la formación profesional de sus jóvenes y el desarrollo local sostenible.