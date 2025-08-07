Este convenio permitirá la adquisición de una motoniveladora y un camión destinados a la Comisión Vial Rural, junto a una camioneta 0 km para la Dirección de Ambiente. Estos vehículos se suman a otras dos camionetas ya incorporadas, también destinadas a la Comisión Vial Rural, organismo reconocido tanto a nivel local como provincial, responsable del mantenimiento de más de 1.500 kilómetros de caminos rurales en el distrito. Además, a través del programa Provincia Leasing, el Municipio ya concretó la compra de un mamógrafo para el Hospital Municipal “Eva Perón”, por más de $200.000.000.

Así lo expresaron mediante una conferencia de prensa brindada en el Palacio Municipal, donde se concretó la firma del convenio ante la escribana Lucía Gianfrancesco. “Por leasing, nosotros hemos resuelto muchísimo. Nos facilita poder recambiar las herramientas para brindar un buen servicio a la comunidad”, señaló el intendente, agradeciendo la visita del presidente de la entidad bancaria y su comitiva. En la oportunidad, además, el intendente Marini hizo entrega de una copia del decreto oficial donde se declara Huésped de Honor al Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, junto con un presente en nombre del municipio de Benito Juárez.

MR