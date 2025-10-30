El intendente del partido de Benito Juárez mencionó que trabajan “con un respaldo y un apoyo y acompañamiento muy fuerte del gobierno de la provincia, estamos recambiando toda la cañería de agua de la ciudad cabecera por las pérdidas que hay, caños obsoletos de hace muchos años, estamos construyendo 35 viviendas, estamos haciendo un jardín maternal y estamos con muchas obras, la ampliación de la guardia del hospital”.

Respecto del estado social y económico comentó que “en líneas generales te diría que estamos en un problema que lo tenemos prácticamente todos los municipios, que es una fuerte desocupación que hay, ¿no? Pero después hablando directamente de las obras que también generan trabajo, que mejora la calidad del vecino, en ese sentido vamos bien”.

Al ser consultado por lo nuevo que se viene para la tierra que cumple su 158 aniversario, el referente aclaro: "lo primero que voy a destacar en este nuevo aniversario es el acompañamiento que tuvimos en estos últimos días con una cola de tornado que pasó por Benito Juárez y que gracias al estar organizado con Defensa Civil pudimos trabajar codo a codo, te digo porque yo también me involucré y anduve hasta las 3 de la mañana con gran parte de mi gabinete, con empleados municipales, los concejales de Unión por la Patria, los bomberos y la cooperativa eléctrica.

Te digo que anduvimos hasta largas horas de la noche porque fue terrible el viento que pasó por Juárez, más o menos unas 29, 30 viviendas afectadas".

En cuanto a las actividades en conmemoración del 158º aniversario de la fundación del Partido de Benito Juárez, se incluyen actos protocolares, un desfile cívico-institucional, reconocimientos a vecinas y vecinos de la localidad, feria de artesanas y artesanos, patio gastronómico y espectáculos artísticos distribuidos entre jueves y viernes.