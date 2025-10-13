La Mañana - El hecho se descubrió tras el ingreso de la joven al hospital el pasado viernes 10 de octubre en horas de la noche, cuando se presentó en el efector de salud aduciendo que la explosión del horno de la cocina le había causado esas lesiones.

Sin embargo, el relato de un familiar de la víctima, radicado ante autoridades policiales, hizo saber que, contrariamente a lo expuesto, había sido su pareja, un hombre de 37 años, quien le habría ocasionado los daños descriptos.

Tal circunstancia disparó la actuación de oficio de personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, dependiente de la Policía Departamental de Seguridad de esta ciudad, que tomó intervención en un domicilio de la calle Güemes del barrio Los Zorzales, dando intervención a la UFI 15 local, que labró actuaciones bajo la carátula de "Averiguación de ilícito", con la participación, además, del Área de Género del municipio.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes y, el sábado en horas de la mañana, la Dra. Mónica Hernández, de la Fiscalía local, se hizo presente en el hospital para llevar adelante medidas judiciales con base en las contradicciones entre las declaraciones de la víctima y su familiar.