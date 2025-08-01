En esta ocasión, la capacitación llegó a la Agrupación de Árbitros de Bolívar, y contó con la participación de árbitros en ejercicio y estudiantes de arbitraje.

Durante la jornada, en el Centro Regional Universitario de Bolívar, se brindaron herramientas teóricas y prácticas en RCP y maniobra de Heimlich, a cargo de Tiago Pato y Eric Campitelli.

Con esta instancia, el programa “Manos que Salvan” superó ya las 600 personas capacitadas desde su puesta en marcha, trabajando con instituciones, clubes, organizaciones, vecinas y vecinos de toda la comunidad. Las capacitaciones son gratuitas y se otorgan certificados de participación.

El objetivo del programa es acercar conocimientos que pueden salvar vidas, promoviendo una comunidad más preparada y comprometida con el cuidado colectivo. El programa es gratuito y abierto a toda la comunidad.

Si alguna institución, grupo o espacio desea recibir esta capacitación, puede escribir al correo: [email protected] o comunicarse con la coordinadora del programa, Verónica Firma Paz, al 2314 48 4232.

MR