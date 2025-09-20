“Él y su público tienen una gran conexión que también se refleja abajo de los escenarios. Quienes tenemos la suerte de conocerlo, sabemos que su humildad y simpleza lo hacen una gran persona además de un gran artista”, indicó la vicepresidente de la Cámara.

“Como he mencionado en otra oportunidad, tanto la cultura como el deporte también son faros referenciales para los más jóvenes. Está media sanción para convertir en Personalidad Destacada de la Cultura a Carlos Ramón Fernández no hace más que marcarle el camino a un montón de cantantes que sueñan ser como él”, cerró.