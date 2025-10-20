Los actos comenzaron con el izamiento del pabellón nacional, encabezado por el intendente Julio César Marini, junto a la delegada de la localidad, Ximena Fernández, y autoridades presentes.

Luego, tuvo lugar el acto protocolar en la plaza Ramón Santamarina, declarado de interés municipal y encabezado por el jefe comunal junto a la delegada.

La ceremonia contó con el acompañamiento de secretarios/as, directores/as y responsables de distintas áreas municipales; integrantes de la Asociación Civil Por mi pueblo; miembros del Honorable Concejo Deliberante y del Consejo Escolar; autoridades educativas del distrito; directivos, docentes y alumnos/as de establecimientos educativos, además de vecinas, vecinos y representantes de instituciones de la comunidad.

Dando la bienvenida, la delegada Fernández expresó: “Hoy nuestro querido Barker cumple 117 años y no puedo sentir otra cosa que orgullo y gratitud. Gracias, señor intendente, y a todo su equipo por acompañarnos siempre; gracias a la Asociación Civil Por mi pueblo por el compromiso, por las ideas, por las ganas de seguir soñando juntos”.

Por su parte, el intendente Marini sostuvo: “Estamos convencidos del camino que hemos tomado entre nosotros, el Estado municipal y ustedes, que participan en la Asociación Civil representando a distintas instituciones y a la comunidad toda. Estamos convencidos de que este es el camino y que no vamos a bajar los brazos”.

Luego de las palabras, como en cada aniversario, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a vecinas y vecinos destacados por su trayectoria en la comunidad. En esta oportunidad, se rindió homenaje a todas aquellas personas que llegaron desde otras provincias y eligieron Barker y Villa Cacique para echar raíces, trabajar y formar una familia. Fueron ellas, con su esfuerzo, sus costumbres, su cultura y su alegría, quienes enriquecieron nuestra historia.

Tras el acto de reconocimiento, se inauguró un monumento conmemorativo ubicado en la misma plaza Ramón Santamarina, como símbolo del legado y la identidad compartida de quienes construyeron y continúan construyendo la historia de Barker.

Finalmente, luego del descubrimiento y como cierre del acto, se llevó a cabo el desfile cívico-institucional, del que participaron todas las instituciones educativas, culturales y deportivas de la comunidad, brindando un marco de alegría, color y orgullo local a esta jornada tan significativa.