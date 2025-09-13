Rauch
Chacra Experimental impulsa forestación y prácticas sustentables en la Fiesta del Ave de Raza
La Chacra Experimental Albardón, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, participó con el objetivo de difundir sus actividades y entregar estacas de salicáceas a productores y vecinos interesados en forestar. “Repartimos estacas para hacer plantas, y también buscamos visibilizar la investigación aplicada que realizamos”, señaló en diálogo con Lu32 Marcelo Riune, uno de los encargados de la chacra.
Explicó que se desarrolla tres módulos productivos: ganadería regenerativa, forestal y frutales. “El interés se da por esto de las estacas, que son una manera de desarrollar montes en el campo. Todos usamos leña, pero pocos plantamos árboles. Con el Programa PIAF queremos cambiar esa inercia”, dijo.
René también se refirió al contexto climático y a la emergencia agropecuaria declarada en la provincia. “Venimos de un año muy húmedo, con problemas de agua y de piso, pero suponemos que vamos a tener una primavera muy buena para la producción ganadera. El Ministerio de Desarrollo Agrario ofrece planes de financiación y ayudas con quita de impuestos y créditos subsidiados para los productores”, detalló.