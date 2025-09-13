Explicó que se desarrolla tres módulos productivos: ganadería regenerativa, forestal y frutales. “El interés se da por esto de las estacas, que son una manera de desarrollar montes en el campo. Todos usamos leña, pero pocos plantamos árboles. Con el Programa PIAF queremos cambiar esa inercia”, dijo.

René también se refirió al contexto climático y a la emergencia agropecuaria declarada en la provincia. “Venimos de un año muy húmedo, con problemas de agua y de piso, pero suponemos que vamos a tener una primavera muy buena para la producción ganadera. El Ministerio de Desarrollo Agrario ofrece planes de financiación y ayudas con quita de impuestos y créditos subsidiados para los productores”, detalló.