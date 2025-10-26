“Se han unificado los votantes opositores y eso nos deja con una diferencia importante”, señaló.

Cocconi reconoció que esperaba un voto de freno a las políticas nacionales, pero admitió que “no ha sido así”.

“Acá andan festejando con la motosierra, y la verdad que lo veo lamentable, porque a veces la misma gente que festeja con la motosierra va al hospital público, necesita rutas y obras hidráulicas”, sostuvo.