Elecciones 2025
Cocconi: “Esperábamos un freno a las políticas nacionales, pero no fue así’”
El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, analizó los resultados locales y expresó su preocupación por el avance de La Libertad Avanza.
“Se han unificado los votantes opositores y eso nos deja con una diferencia importante”, señaló.
Cocconi reconoció que esperaba un voto de freno a las políticas nacionales, pero admitió que “no ha sido así”.
“Acá andan festejando con la motosierra, y la verdad que lo veo lamentable, porque a veces la misma gente que festeja con la motosierra va al hospital público, necesita rutas y obras hidráulicas”, sostuvo.