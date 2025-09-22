Gustavo Cocconi reseñó: “Estamos viviendo un tiempo difícil en lo económico en general; para que los sistemas públicos tengan respuestas se necesitan recursos”.

Pero, agregó, “los recursos en muchos casos han sido limitados para que tanto la provincia como el municipio puedan disponer de respuestas en temas de obra pública y en temas de salud”.

“Siempre se nos reclama más Estado, pero a su vez, en la misma actitud de reclamo de más respuesta estatal, se pide un ajuste que supuestamente resuelve la macroeconomía o el equilibrio fiscal, pero termina siendo un desequilibrio para las personas que tienen que contar con un sistema público de salud, un sistema de educación o las decisiones básicas para la vida que necesitan del Estado”, expresó el jefe comunal.