DIB - En medio de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires, y mientras rige una alerta por tormentas en el territorio bonaerense para el fin de semana, un antiguo puente ferroviario ubicado entre Chivilcoy y 25 de Mayo se derrumbó sobre el río Salado.

El puente formaba parte del tramo de la línea Sarmiento que unía las localidades de Gorostiaga y Anderson. Estaba inactivo desde 1994, aunque lo continuaban usando ciclistas y pescadores.

Se cree que colapsó por el fuerte caudal del Salado y las lluvias de los últimos tiempos. También, por el excesivo dragado del río que erosiona el lecho, lo que hace que aumente la fuerza del caudal y afecte los puentes de estructuras debilitadas por el tiempo.

Mientras tanto, mediante una nota enviada al secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) urgió “la intervención y eventual adopción de medidas preventivas, respecto de las alarmas que dan cuenta del riesgo de socavamiento anterior y retrógrado de las estructuras de sostén del puente del río Salado sobre la Ruta Nacional 5”.

En la misiva, que lleva la firma del titular de CARBAP, Ignacio Kovarsky, y del coordinador de la Comisión de Aguas de la entidad, Alberto Larrañaga, se destaca la constatación y relevamiento fotográfico efectuado por los Productores Rurales de Alberti, asociación que preside Aldo Bergamini, así como de las alertas recibidas desde la Sociedad Rural de Bragado, encabezada por Pedro Fernández Llorente.