Complicaciones por temporal en La Madrid

La tormenta estuvo conformada por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.

Ahora La Madrid da cuenta de que en el parque del Club Ingeniero Jorge Newbery se registraron destrozos: un árbol de gran porte cayó y sus ramas alcanzaron hasta la avenida Laplacette.

Vecinos se acercaron espontáneamente para colaborar en la remoción de los restos y despejar la zona.

El temporal, que llegó acompañado de abundante lluvia en pocos minutos, generó complicaciones en distintos puntos de la ciudad. Personal municipal y de emergencias trabajaba en la limpieza y en la evaluación de los daños.