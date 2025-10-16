Aviso a corto plazo
Complicaciones por temporal en La Madrid
En la tarde de este miércoles, fuertes ráfagas se abatieron sobre esa comunidad. Sobre todo en los alrededores del ejido urbano se registraron caídas de ramas portentosas.
La tormenta estuvo conformada por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.
Ahora La Madrid da cuenta de que en el parque del Club Ingeniero Jorge Newbery se registraron destrozos: un árbol de gran porte cayó y sus ramas alcanzaron hasta la avenida Laplacette.
Vecinos se acercaron espontáneamente para colaborar en la remoción de los restos y despejar la zona.
El temporal, que llegó acompañado de abundante lluvia en pocos minutos, generó complicaciones en distintos puntos de la ciudad. Personal municipal y de emergencias trabajaba en la limpieza y en la evaluación de los daños.