En sintonía, dichas fuentes confirmaron que Fuerza Patria obtuvo las tres bancas disputadas en la Séptima Sección.

Así, María Inés Laurini, Marcos Pisano y la olavarriense Evelyn Díaz son las senadoras y el senador que, el 10 de diciembre, asumirán en la Legislatura bonaerense para representar a la Séptima Sección Electoral.

Esto confirma, además, una elección histórica para el peronismo que, después de 20 años, ganó las legislativas y se quedó con todas las bancas.

Desde la Junta Electoral (JEP) se informó que la presidenta del organismo, Hilda Kogan, participó en la labor de recuento de la última mesa del escrutinio definitivo de las Elecciones Provinciales 2025 que se realiza en el Pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de La Plata.

El cierre del conteo en recinto fue el de la mesa 66, correspondiente a Villa Gesell. La Dra. Kogan estuvo acompañada por la vicepresidenta de la JEP, Ana María Bourimborde; el vocal Eduardo Delbés; funcionarios del referido órgano y del Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia.

En ese marco, la Dra. Kogan, quien también preside la Suprema Corte de Justicia provincial, tomó la palabra para felicitar a fiscales, apoderados, personal de la JEP, del Juzgado Federal y demás estamentos con actuación en las distintas facetas de la labor. Vale recordar que el inicio del escrutinio definitivo fue el pasado sábado, hace solo cinco días.

Clausurada la actividad en recinto, entre jueves y viernes de la semana en curso se realizará la apertura de algunas urnas sobre las que se dispuso revisión. Tras ello, los integrantes de la Junta Electoral emitirán las resoluciones que refrendan el escrutinio definitivo y se publicarán los resultados finales en el sitio web: https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/