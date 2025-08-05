Para él, vienen dando respuesta a los reclamos vecinales y destacó la entrega de viviendas y terrenos que se desarrollan.

Por otro lado, puso de relieve el Centro Regional de Estudios y las obras que se llevan en el mismo, con la idea de que se convierta en una Universidad Nacional, siempre y cuando cambie el gobierno.

Respecto a los festejos, indicó que se celebra la Batalla de Junín, el aniversario de la creación del distrito y el de la ciudad cabecera, que tiene la particularidad de tener un año menos que el distrito.

Además de los actos protocolares por la mañana, a la tarde se habilitará la peatonal, que reúne a miles de personas, sostuvo, en la zona céntrica.

Estelares es el grupo convocante que animará la fiesta desde las 17 horas.

Por último, fue consultado por la situación de los despedidos de DASS, la fábrica de zapatillas histórica de la localidad.

Indicó que la apertura de las importaciones y zapatillas a 50 mil pesos, es lo que terminó de “matar por segunda vez” a la fábrica.

Expresó que están apoyando a quienes quedaron desocupados, con el impulso de emprendimientos, en su mayoría textiles, pero que no tienen que ver con el calzado.

MR