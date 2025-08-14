Beneficiará a más de 60 alumnos, para que puedan asistir a las actividades educativas sin impedimentos, fomentando el arraigo en zonas donde las grandes distancias pueden complicar el desarrollo de la enseñanza.

Esta escuela secundaria tiene un plan de estudios de siete años, y cada graduado se recibe con el título de “Técnico en producción agropecuaria con orientación en administración agraria”.

Asimismo, en aquel espacio se concretó la puesta en funcionamiento de una sala de elaboración de alimentos, con financiamiento del Gobierno provincial.

