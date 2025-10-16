Aunque varios pueblos de la provincia de Buenos Aires la han adoptado como parte de su identidad cultural y gastronómica, es Tapalqué la Capital Nacional de la Torta Negra, afirman desde Turismo de la Provincia.

Allí las panaderías son siempre tradicionales y se caracterizan por la elaboración de tortas negras tamaño familiar, ya que llegan a medir entre 25 y 30 centímetros de diámetro, casi del tamaño de una pizza. Cada año, durante el segundo fin de semana de enero, el pueblo entero celebra su producción en el Balneario Municipal de la ciudad.

También tienen su fiesta de la tortita negra —o “cara sucia”, como también se la conoce— Berdier (partido de Salto), General Lavalle, Bahía Blanca y Las Marianas, en Navarro. En todos los casos son perfectas para el mate o el desayuno.