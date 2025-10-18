DIB- El fiscal Jorge Viego, encargado de investigar el doble homicidio de Myriam Velázquez (52) y su hija Mariana Bustos (25), dejó entrever que una relación sexual —consentida o forzada— podría haber desencadenado la muerte de ambas mujeres, hace 10 días, en el barrio Thompson de Bahía Blanca.

También está acreditado que Mariana llegó a la casa después de las 20, que el hombre presenta varias lesiones compatibles con rasguños (pecho, abdomen y rostro), que en el lugar encontraron un mechón de cabellos de la joven y que su madre (pese al estado del cuerpo quemado) no tenía ropa de la cintura hacia abajo.

El primo, principal sospechoso

En medio de una rueda de prensa, Viego brindó detalles sobre los elementos de prueba que llevaron a la detención de Maximiliano Velázquez, primo de Myriam y tío de Mariana.

Para la fiscalía quedó acreditado —por testigos, el "peinado" de las cámaras de seguridad y el recorrido de la moto usada— que sería el hombre quien ingresa a la casa de Santa Fe 2.300 a las 18.30 del martes 7 y que se retira sobre las 23, poco antes de advertirse el humo en el interior, informó el medio bahiense La Nueva.

No hay registros de su salida a las 19.30, tal como declaró Velázquez. Al menos no lo ve ningún testigo ni se lo observa en alguna cámara por las calles que dijo transitar. Cuando se le preguntó al fiscal si Mariana pudo encontrarse con una situación inesperada cuando llegó a su casa esa tarde, el fiscal respondió: "Es una de las principales hipótesis".

"Mentiras" del acusado

El fiscal Viego reconoció que avanzaron con "prueba suficiente" para tratar de esclarecer el caso, que hubo "un escenario difícil para trabajar" porque "una casa incendiada borra muchos rastros" y también informó que pudieron establecer que Velázquez faltó a la verdad en su declaración indagatoria.

Velázquez confirmó que llegó a la casa a las 18.30, pero que se retiró una hora después. Y dijo que en la vivienda de su prima había un hombre arreglando unas cortinas de enrollar, de características físicas similares a él.

"Indicó un recorrido por el cual circuló para irse y, una vez que declaró, el domingo, con un móvil policial, le ofrecimos a la defensa hacer el recorrido que él dijo y luego relevamos las cámaras y no se lo ve pasar a las 19.30 por esos lugares", explicó Viego. "Tampoco la ciudad es La Casa de Gran Hermano, pero con las cámaras que tenemos, no lo vemos", amplió.

Sobre las heridas en su cuerpo, Velázquez declaró que se había lesionado cuando ordenaba una estantería en su casa —también el domingo previo al hecho— y que se le cayó un artefacto de 60 x 60.

"Se ingresó en su domicilio para encontrar ese aparato (según la descripción dada) y no se lo encontró y la mujer (de Velázquez) dijo que no había nada de eso en su casa", explicó Viego.

Aún faltan detalles de la autopsia

El fiscal también confirmó que la autopsia no está concluida y que los estudios complementarios, cuyas muestras se mandarán la semana que viene a La Plata, serán clave.

"Requiere de varios estudios de anatomía patológica para poder confirmar las causales de muerte y eso implica, con posterioridad, calificar el hecho de manera correcta. No es lo mismo que hayan fallecido antes del incendio que como consecuencia del incendio", explicó.

Por otro lado, el fiscal confirmó que no hubo disparos o detonaciones en la casa, más allá de que una cámara capta un sonido de esas características.

"El hallazgo de los cuerpos en el estado en que se encontraban obligó a someterlos a rayos y después pasaron por el tomógrafo. Con esos estudios se descartó la presencia de plomos, en el lugar de los hechos no encontramos ni vainas ni proyectil. Sí tenemos una cámara que captó un ruido, pero puede tener múltiples explicaciones: que haya sido en otra parte del barrio, que sea el sonido de un aerosol (en el incendio)", especuló.

¿Cómo fue el incendio?

Confirmó que la pericia de bomberos habla de dos focos en ambas habitaciones (iniciado con combustible o acelerante en sendos colchones), pero que los dos cuerpos estaban en la habitación de la madre.

Finalmente, aseguró que no fueron encontrados ninguno de los teléfonos de las víctimas y que solo se halló en medio del siniestro uno que pertenecía al fallecido marido de Myriam. "Estamos pidiendo a la empresa prestataria la clonación de los chips y, una vez que lo tengamos, vamos a ver si podemos recuperar las cuentas en la nube, pero todavía falta", cerró Viego.

