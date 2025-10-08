Inaugurado en 2015 durante la gestión del entonces intendente Eduardo “Bali” Bucca, el COB fue pionero en la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad pública. Desde entonces, su fortalecimiento y crecimiento han sido una política sostenida por el intendente Marcos Pisano, que continúa apostando a la modernización y profesionalización del equipo.

Actualmente, el Centro funciona en la planta alta de la Terminal de Ómnibus y cuenta con 96 cámaras de seguridad de alta definición distribuidas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, además de lectores de patentes en los accesos a la ciudad.

El espacio es operado por un equipo municipal integrado por 10 agentes capacitados, que trabajan las 24 horas, los 365 días del año, en articulación permanente con la Justicia y las fuerzas de seguridad.

A lo largo de esta década, el Centro se ha consolidado como un espacio de trabajo conjunto y de respuesta inmediata ante emergencias, contribuyendo al cuidado y la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Bolívar.

Además, el monitoreo permanente y el trabajo coordinado con las fuerzas policiales y judiciales han sido fundamentales en la prevención de delitos, la detección de situaciones sospechosas y el esclarecimiento de casos solicitados por la Justicia, fortaleciendo así la política pública de seguridad en el distrito.