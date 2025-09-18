Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la vicepresidenta del Colegio, Lic. Verónica Khazandjian, quien agradeció la presencia de colegas de Tandil, que recorrieron largas distancias para ser parte y, en especial, a la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires (COLPSIBA), Lic. Viviana Rodríguez, quien participó a lo largo de toda la jornada.

“El aniversario de la promulgación de la Ley es también el de una de las conquistas colectivas más importantes de nuestra profesión, dándole unidad, legitimidad y respaldo al ejercicio de la práctica. Pero hoy también nos tenemos que seguir convocando para defender lo alcanzado, para garantizar estos espacios de reflexión compartida que potencian nuestro trabajo cotidiano. Seguir pensando nuestra práctica también es defenderla y proyectar la psicología que queremos”, subrayó la psicóloga de la localidad de Las Flores.

A continuación se dio comienzo a los paneles de disertaciones articuladas en torno a los siguientes ejes temáticos, con la participación de matriculados de todo el Distrito, quienes expusieron sus experiencias y abordajes desde la especificidad de su práctica: “Testimonios de colegas. Historicidad y actualidad respecto de la Ley de Ejercicio Profesional. Nuestra práctica. Rol del Colegio y proyectos de desregulación”, “Intrusionismo, interdisciplina y ejercicio ilegal de la psicología”, “Presentaciones actuales, nuevos dispositivos de abordaje y uso de la IA” y “La cuestión de la formación profesional”.

En las palabras de despedida, el presidente del Colegio de Psicólogos — Distrito VIII, Lic. Ángel Orbea, invitó a los colegas a participar de la vida institucional y destacó la labor de los seis psicólogos de Tandil quienes, desde el comienzo del juicio, acompañan a víctimas del terrorismo de Estado que brindan testimonio en las audiencias del denominado juicio La Huerta que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata.

El Precongreso fue antesala de lo que será el encuentro provincial de mediados de octubre, organizado por el Consejo Superior del COLPSIBA, en La Plata, y contó con numerosos panelistas invitados, entre ellos Juan Carlos Volpatti (psicoanalista, docente UNLP), quien tuvo a su cargo la conferencia de cierre.