DIB - "Se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada y un potencial daño permanente de que se repliquen los accidentes", destaca el escrito, según consignó el diario El Tiempo de Azul.

La presentación se realizó ante el Juzgado Federal número 2 de Azul y se remarca en el escrito que la "inacción de las demandadas es de público y notorio conocimiento, ya que basta con circular por la vía para advertir la falta de mantenimiento y los problemas que presenta en la seguridad para circular".

"La situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida en diferentes oportunidades y ámbitos", se puntualiza en la demanda judicial, al tiempo que se afirma que "el mantenimiento de la vía corresponde indudablemente de manera exclusiva y excluyente al Estado Nacional que oportunamente la concesionó" a Corredores Viales.

En ese marco, "se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada", por lo que se pretende que "las demandadas reasuman sus obligaciones y, de manera urgente, realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad".